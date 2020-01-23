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Схожий на новий коронавірус вже фіксували у світі у 2002 році - МОЗ

Київ • УНН

 • 27882 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Новий коронавірус, який виявили у Китаї, вже фіксували у світі у 2002 році. Про це на брифінгу щодо захищеності України від коронавірусної інфекції, виявленої у Китаї, заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Схожий на новий коронавірус вже фіксували у світі у 2002 році - МОЗ

"Що нас ще насторожує: що за даними іспанських колег, 80% геному вірусу відповідає тому ж геному, який був в атипової пневмонії. Це той самий коронавірус, який призвів до спалаху захворюваності у 2002-2003 роках. Тоді постраждало 8 тисяч осіб у цілому світі, і з них 10% був показник летальності, тобто померло більше 1 тисячі людей. В Україні в той період поширення схожого коронавірусу не було зареєстровано жодного випадку", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 31 грудня влада Китаю інформували Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань, розташованому в центральній частині країни.

7 січня китайські фахівці встановили збудника хвороби — це коронавірус 2019-nCoV. Лабораторному тестуванню піддалися всі випадки захворювання з підозрою на нову пневмонію. В результаті були виключені зі списку можливих патогенів збудники таких респіраторних захворювань, як грип, пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром (ВГРС, або SARS, відомий також як атипова пневмонія) і близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

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