Похожий на новый коронавирус уже фиксировали в мире в 2002 году - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Новый коронавирус, который обнаружили в Китае, уже фиксировали в мире в 2002 году. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, выявленной в Китае, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Что нас еще настораживает: что по данным испанских коллег, 80% генома вируса соответствует тому же геному, который был в атипичной пневмонии. Это тот самый коронавирус, который привел к вспышке заболеваемости в 2002-2003 годах. Тогда пострадало 8 тысяч человек в целом мире, и из них 10% был показатель летальности, то есть умерло более 1 тысячи человек. в Украине в тот период распространения похожего коронавируса не было зарегистрировано ни одного случая", - сказал Ляшко.
Напомним, 31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.
7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).