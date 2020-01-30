МОЗ: ймовірність того, що коронавірус уже в Україні, є середньою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Ймовірність того, що людина з коронавірусом вже прибула на територію України і її не було виявлено, є середньою. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
Так, на запитання про те, якою є ймовірність того, що людина з коронавірусом вже потрапила в Україну і переживає інкубаційний період, Кузін зазначив, що “така ймовірність є середньою”.
“Це є ціною глобалізації, оскільки 50 тисяч осіб щоденно перетинають державний кордон України, і будь-яка інфекційна хвороба не може бути зупинена ані карантинами, ані 100%-ми заходами. Ми маємо забезпечити, перш за все, потенціал країни по готовності, по діагностиці, по швидкому виявленню і, перш за все, по швидкій локалізації цього випадку, якщо він буде зареєстрований”, — зазначив очільник ЦГЗ.
Як повідомляв УНН, новий коронавірус, який виявили у Китаї, вже фіксували у світі у 2002 році.