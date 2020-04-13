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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 11516 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 26126 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Минздрав втрое увеличил количество тестов на COVID-19

Минздрав втрое увеличил количество тестов на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13049 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус, чтобы обнаружить максимальное количество инфицированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава в Telegram.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине втрое увеличено количество тестирований на коронавирус, чтобы максимально проявлять инфицированных. Уже сейчас ежедневно методом ПЦР тестируют от 2,5 до 3 тысяч человек. Ранее в Украине проводили до 1 тысячи тестов на коронавирус в сутки", - говорится в сообщении.

Указано, что по новому алгоритму в Украине тестируют всех пациентов, у которых есть воспаление легких, и всех контактных лиц.

"Все эти действия направлены на то, чтобы максимально обнаруживать болезнь и принимать соответствующие меры", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине COVID-19 заболели более 3100 человек.

Украинские Национальные Новости

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