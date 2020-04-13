МОЗ втричі збільшило кількість тестів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні втричі збільшили кількість тестувань на коронавірус, щоб виявити максимальну кількість інфікованих. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МОЗ в Telegram.
“Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні втричі збільшено кількість тестувань на коронавірус, щоб максимально виявляти інфікованих. Вже зараз щодня методом ПЛР тестують від 2,5 до 3 тисяч осіб. Раніше в Україні проводили до 1 тисячі тестів на коронавірус на добу”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за новим алгоритмом в Україні тестують всіх пацієнтів, у яких є запалення легень, та всіх контактних осіб.
“Всі ці дії спрямовані на те, щоб максимально виявляти хворобу і вживати відповідних заходів”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на COVID-19 захворіли понад 3100 осіб.