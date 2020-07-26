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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40506 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 111017 просмотра

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4 марта, 12:57 • 131984 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102175 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

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Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 32389 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Министерство здравоохранения исключило Лопинавир/Ретонавир из протокола лечения больных с коронавирусом. Также Гидроксихлорохин ("Плаквенил") будет использоваться исключительно при средней тяжести течения болезни COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Мы сосредоточены на лечении наших больных COVID-19 на предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, и одним из таких механизмов предоставления являются протоколы лечения, стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19”, — сказал Степанов.

По его словам, весь мир сегодня применяет лекарственные средства, исходя из симптоматики человека, потом уже формируется доказательная медицина, какие препараты при каких схемах применения являются полезными, а какие не очень.

“Следовательно, Министерство здравоохранения на прошлой неделе провело очередное заседание нашей рабочей группы, которая состоит из ведущих специалистов нашей страны. Были внесены изменения в протоколы лечения. Было добавлено препарат Дексаметазон. Я бы хотел отметить, что это гормональный препарат, очень четко расписана схема, каким образом он используется, применяется при каких состояниях. Он применяется исключительно при кислородно зависимых состояниях”, — рассказал Степанов.

Министр отмечает, что его нельзя использовать амбулаторно. Его использование без присмотра врача будет вредить здоровью.

“Также были внесены изменения по расширению использования лекарственного средства Ремдесивира. Было полностью исключено из протокола применение таких лекарств, как Лопинавир/Ретонавир. Кроме того, были внесены изменения в схемы применения Гидроксихлорохина („Плаквенил“). Он будет использоваться исключительно при средней тяжести болезни, только в стационаре”, - сказал Степанов.

Напомним, в Украине уже 64,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 920.

Украинские Национальные Новости

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