МОЗ внесло зміни до протоколу лікування COVID-19

“Ми зосереджені на лікуванні наших хворих на COVID-19, на наданні висококваліфікованої медичної допомоги, й одним з таких механізмів надання є протоколи лікування, стандарти надання медичної допомоги при COVID-19”, - сказав Степанов.

За його словами, весь світ на сьогодні застосовує лікарські засоби, виходячи із симптоматики людини, потім вже формується доказова медицина, які препарати при яких схемах застосування є корисними, а які не дуже.

“Відтак Міністерство охорони здоров’я на минулому тижні провело чергове засідання нашої робочої групи, яка складається з провідних фахівців нашої країни. Були внесені зміни до протоколів лікування. Було додано препарат Дексаметазон. Я б хотів зауважити, що це гормональний препарат, дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, застосовується, при яких станах. Він застосовується виключно при кисневозалежних станах”, — розповів Степанов.

Міністр наголошує, що його не можна використовувати амбулаторно. Його використання без нагляду лікаря буде шкодити здоров’ю.

“Також були внесені зміни щодо розширення використання лікарського засобу Ремдесивіру. Були повністю виключені з протоколи застосування таких ліків, як Лопінавір/Ретонавір. Окрім того, були внесені зміни до схем застосування Гідроксихлорохіну („Плаквеніл“). Він буде використовуватися виключно при середньої тяжкості перебігу хвороби, виключно в стаціонарі”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 64,8 тис. випадків COVID-19, за добу — 920.