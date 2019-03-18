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Минздрав уже третий месяц не подписывает контракт с Тодуровым

Киев • УНН

 • 20234 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины вот уже третий месяц не подписывает контракт с руководителем Института сердца Борисом Тодуровым, хотя по закону должен был сделать это до 18 января. Об этом сообщил директор Института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров в комментарии корреспонденту УНН.

Минздрав уже третий месяц не подписывает контракт с Тодуровым

"Контракт мой, который должен был быть подписан до 18 января, по закону, до сих пор не подписан. И у меня нет никакой информации, когда Минздрав планирует подписать со мной этот контракт – его просто не подписывают и все", - отметил врач.

По его словам, еще 18 декабря научные сотрудники Института единогласно поддержали его кандидатуру на руководителя при голосовании, после чего Тодуров прошел спецпроверку со стороны более 10 инстанций, включая СБУ, НАБУ, Нацполиции, Минюста и так далее. Как отметил медик, ни у одной из инстанций не возникло претензий к нему в ходе этой спецпроверки.

"Тем не менее, контракт почему-то не подписывается. По принципу не хочу и не буду", - прокомментировал ситуацию врач.

Напомним, генеральным директором Института сердца Министерства здравоохранения Украины избрали Бориса Тодурова.

Накануне в Институте сердца произошло нападение неизвестных людей со скрытыми лицами, которые сорвали мероприятие.

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