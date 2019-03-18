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МОЗ уже третій місяць не підписує контракт з Тодуровим

Київ • УНН

 • 20234 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України ось уже третій місяць не підписує контракт з керівником Інституту серця Борисом Тодуровим, хоча за законом мав зробити це до 18 січня. Про це повідомив директор Інституту, член-кореспондент Академії медичних наук України, професор Борис Тодуров в коментарі кореспонденту УНН.

МОЗ уже третій місяць не підписує контракт з Тодуровим

"Контракт мій, який повинен був бути підписаний до 18 січня, згідно із законом, до сих пір не підписаний. І у мене немає ніякої інформації, коли МОЗ планує підписати зі мною цей контракт - його просто не підписують і все", - зазначив лікар.

За його словами, ще 18 грудня наукові співробітники Інституту одноголосно підтримали його кандидатуру на керівника при голосуванні, після чого Тодуров пройшов спецперевірку з боку більш 10 інстанцій, включаючи СБУ, НАБУ, Нацполіціі, Мін'юсту і так далі. Як зазначив медик, ні в однієї з інстанцій не виникло претензій до нього в ході цієї спецперевірки.

"Тим не менш, контракт чомусь не підписується. За принципом не хочу і не буду", - прокоментував ситуацію лікар.

Нагадаємо, генеральним директором Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України обрали Бориса Тодурова.

Напередодні в Інституті серця стався напад невідомих людей з прихованими особами, які зірвали захід.

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