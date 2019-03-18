МОЗ уже третій місяць не підписує контракт з Тодуровим

"Контракт мій, який повинен був бути підписаний до 18 січня, згідно із законом, до сих пір не підписаний. І у мене немає ніякої інформації, коли МОЗ планує підписати зі мною цей контракт - його просто не підписують і все", - зазначив лікар.



За його словами, ще 18 грудня наукові співробітники Інституту одноголосно підтримали його кандидатуру на керівника при голосуванні, після чого Тодуров пройшов спецперевірку з боку більш 10 інстанцій, включаючи СБУ, НАБУ, Нацполіціі, Мін'юсту і так далі. Як зазначив медик, ні в однієї з інстанцій не виникло претензій до нього в ході цієї спецперевірки.



"Тим не менш, контракт чомусь не підписується. За принципом не хочу і не буду", - прокоментував ситуацію лікар.



Нагадаємо, генеральним директором Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України обрали Бориса Тодурова.



Напередодні в Інституті серця стався напад невідомих людей з прихованими особами, які зірвали захід.