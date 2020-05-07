Минздрав: в регионах недополучают финансирование детские больницы и учреждения реабилитации военных

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 14361 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 79255 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 110082 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 181838 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 185266 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392317 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226817 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501953 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349583 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230667 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
78%
Популярные новости

Разведка Британии: Россия с начала года замедлила свое продвижение на фронте

5 апреля, 16:42 • 14247 просмотра

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13645 просмотра

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 11416 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 10896 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 10166 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 144239 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 132173 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220373 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392317 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501953 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 14363 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39056 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38681 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46178 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76297 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Минздрав: в регионах недополучают финансирование детские больницы и учреждения реабилитации военных

Киев • УНН

 • 14847 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Ситуация с финансированием медицинской отрасли в областях находится на очень тревожном уровне, ведь кроме таких направлений как психиатрия и физиатрия, недополучают финансирование детские больницы, занимающиеся проблемами сердца, и военные госпитали, занимающиеся реабилитацией. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкычак, передает корреспондент УНН.

Минздрав: в регионах недополучают финансирование детские больницы и учреждения реабилитации военных

"Анализируя ситуацию в регионах, мы получаем сигналы о существенном уменьшении финансирования", - отметила замминистра.

При этом она рассказала о конкретных примерах, отметив, в частности, что в ситуации с "психиатрической сетью, физиатричною сетью - там многокомпонентная проблема".

"Если анализировать помощь детям, то, в частности, уменьшение финансирования на помощь в областных, специализированных учреждениях делает невозможным предоставление кардиохирургической помощи. Тот объем финансирования, который предполагается на предоставление хирургического пакета помощи, не дает возможности проводить сложные реконструктивные операции детям с пороками сердца. Это приведет к уменьшению объема этих операций, соответственно и к росту детской смертности. А Украина принадлежит к тем странам, которые предоставляют хорошую помощь детям с врожденными пороками сердца", - рассказала Мыкычак.

Она отметила, что есть ряд детских больниц, и почти в каждой области есть одно такое медучреждение, где снижение финансирования по сравнению с 2019 годом составляет почти от 20 до 50%.

"Это приведет к увольнению большого количества работников. Чтобы найти один миллион гривен для бюджета каждого нашего медицинского учреждения, необходимо сократить 15 медработников, если не хватает 10 миллионов, то это сокращение 150 работников", - отметила замминистра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов остановил не медреформу, он остановил массовое увольнение врачей

Так, по ее данным, в Винницкой области объемы финансирования в целом по специализированным медицинским учреждениям уменьшилось примерно на 220 млн по сравнению с прошлым годом.

"Если мы возьмем горные территории, там должно быть предусмотрено 25% доплат медработникам, собственно, за статус горных территорий. Объемы финансирования в Межгорском районе (в Закарпатской области - ред.) составляют до 30%. Если же говорить о финансировании госпиталей инвалидов войн - это также существенное ограничение, так как в них очень сложное направление работы - реабилитация участников войны. В Запорожском госпитале ветеранов на 35% снижается финансирование по программе медицинских гарантий, и дофинансирование нужно на уровне 8 млн", - сообщила Мыкычак.

Также в Кировоградской областной детской больнице, по ее словам, нужно дофинансирование на уровне 15 млн грн.

Еще одним недофинансированным сектором являются хосписы. В Минздраве утверждают, что в помощи нуждается каждый хоспис в Украине.

"Недофинансирование хосписной паллиативной помощи. В частности, в Волынской области недофинансирование составляет 75%, потребность в дофинансировании 6 млн грн", - рассказала министр.

Она подчеркнула, что есть и очень успешные больницы, которые получают плюс 100 млн к финансированию, однако цель министерства - обеспечить ровным покрытием финансирования все медучреждения регионов.

Напомним, что глава правительства Шмыгаль поручил главе Минздрава Степанову заняться изменениями в медреформе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,427.80
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.84