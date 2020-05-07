Минздрав: в регионах недополучают финансирование детские больницы и учреждения реабилитации военных

"Анализируя ситуацию в регионах, мы получаем сигналы о существенном уменьшении финансирования", - отметила замминистра.

При этом она рассказала о конкретных примерах, отметив, в частности, что в ситуации с "психиатрической сетью, физиатричною сетью - там многокомпонентная проблема".

"Если анализировать помощь детям, то, в частности, уменьшение финансирования на помощь в областных, специализированных учреждениях делает невозможным предоставление кардиохирургической помощи. Тот объем финансирования, который предполагается на предоставление хирургического пакета помощи, не дает возможности проводить сложные реконструктивные операции детям с пороками сердца. Это приведет к уменьшению объема этих операций, соответственно и к росту детской смертности. А Украина принадлежит к тем странам, которые предоставляют хорошую помощь детям с врожденными пороками сердца", - рассказала Мыкычак.

Она отметила, что есть ряд детских больниц, и почти в каждой области есть одно такое медучреждение, где снижение финансирования по сравнению с 2019 годом составляет почти от 20 до 50%.

"Это приведет к увольнению большого количества работников. Чтобы найти один миллион гривен для бюджета каждого нашего медицинского учреждения, необходимо сократить 15 медработников, если не хватает 10 миллионов, то это сокращение 150 работников", - отметила замминистра.

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Так, по ее данным, в Винницкой области объемы финансирования в целом по специализированным медицинским учреждениям уменьшилось примерно на 220 млн по сравнению с прошлым годом.

"Если мы возьмем горные территории, там должно быть предусмотрено 25% доплат медработникам, собственно, за статус горных территорий. Объемы финансирования в Межгорском районе (в Закарпатской области - ред.) составляют до 30%. Если же говорить о финансировании госпиталей инвалидов войн - это также существенное ограничение, так как в них очень сложное направление работы - реабилитация участников войны. В Запорожском госпитале ветеранов на 35% снижается финансирование по программе медицинских гарантий, и дофинансирование нужно на уровне 8 млн", - сообщила Мыкычак.

Также в Кировоградской областной детской больнице, по ее словам, нужно дофинансирование на уровне 15 млн грн.

Еще одним недофинансированным сектором являются хосписы. В Минздраве утверждают, что в помощи нуждается каждый хоспис в Украине.

"Недофинансирование хосписной паллиативной помощи. В частности, в Волынской области недофинансирование составляет 75%, потребность в дофинансировании 6 млн грн", - рассказала министр.

Она подчеркнула, что есть и очень успешные больницы, которые получают плюс 100 млн к финансированию, однако цель министерства - обеспечить ровным покрытием финансирования все медучреждения регионов.

Напомним, что глава правительства Шмыгаль поручил главе Минздрава Степанову заняться изменениями в медреформе.



