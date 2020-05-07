МОЗ: у регіонах недоотримують фінансування дитячі лікарні та заклади реабілітації військових

“Аналізуючи ситуацію в регіонах, ми отримуємо сигнали про суттєве зменшення фінансування", - зазначила заступник міністра.

При цьому вона розповіла про конкретні приклади, зазначивши, зокрема, що у ситуації з "психіатричною мережею, фізіатричною мережею — там багатокомпонентна проблема".

"Якщо аналізувати допомогу дітям, то, зокрема, зменшення фінансування на допомогу дітям в обласних, спеціалізованих закладах унеможливлює надання кардіохірургічної допомоги. Той обсяг фінансування, що передбачається на надання хірургічного пакету допомоги, не дає можливості проводити складні реконструктивні операції дітям з вадами серця. Це призведе до зменшення обсягу цих операцій, відповідно й до зростання дитячої смертності. А Україна належить до тих країн, які надають гарну допомогу дітям з вродженими вадами серця”, — розповіла Микичак.

Вона зазначила, що є низка дитячих лікарень, і майже в кожній області є один такий медзаклад, де зниження фінансування порівняно з 2019 роком становить практично від 20 до 50%.

“Це призведе до звільнення великої кількості працівників. Щоб знайти один мільйон гривень для бюджету кожного нашого медичного закладу, необхідно скоротити 15 медпрацівників, якщо бракує 10 мільйонів, то це скорочення 150 працівників”, — зазначила заступник міністра.

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Так, за її даними, у Вінницькій області обсяги фінансування загалом по спеціалізованих медичних закладах зменшилося приблизно на 220 млн у порівнянні з минулим роком.

“Якщо ми візьмемо гірські території, там має бути передбачено 25% доплат медпрацівникам, власне, за статус гірських територій. Обсяги фінансування в Міжгірському районі (у Закарпатській області - ред.) становлять до 30%. Якщо ж говорити про фінансування госпіталів інвалідів воєн — це також суттєве обмеження, тому що в них є дуже складний напрям роботи — реабілітація учасників війни. У Запорізькому госпіталі ветеранів на 35% знижується фінансування за програмою медичних гарантій, і дофінансування потрібно на рівні 8 млн”, — повідомила Микичак.

Також у Кіровоградській обласній дитячій лікарні, з її слів, потрібно дофінансування на рівні 15 млн грн.

Ще одним недофінансованим сектором є хоспіси. У МОЗ стверджують, що допомоги потребує кожен хоспіс в Україні.

“Недофінансування хоспісної паліативної допомоги. Зокрема, у Волинській області недофінансування становить 75%, потреба в дофінансуванні 6 млн грн”, — розповіла міністр.

Вона підкреслила, що є й дуже успішні лікарні, які отримують плюс 100 млн до фінансування, проте мета міністерства - забезпечити рівним покриттям фінансування усі медзаклади регіонів.

Нагадаємо, що очільник уряду Шмигаль доручив голові МОЗ Степанову зайнятись змінами до медреформи.



