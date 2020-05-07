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МОЗ: у регіонах недоотримують фінансування дитячі лікарні та заклади реабілітації військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Ситуація з фінансуванням медичної галузі в областях перебуває на дуже тривожному рівні, адже окрім таких напрямків як психіатрія та фізіатрія, недоотримують фінансування дитячі лікарні, що займаються вадами серця, та військові госпіталі, що займаються реабілітацією. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

МОЗ: у регіонах недоотримують фінансування дитячі лікарні та заклади реабілітації військових

“Аналізуючи ситуацію в регіонах, ми отримуємо сигнали про суттєве зменшення фінансування", - зазначила заступник міністра.

При цьому вона розповіла про конкретні приклади, зазначивши, зокрема, що у ситуації з "психіатричною мережею, фізіатричною мережею — там багатокомпонентна проблема".

"Якщо аналізувати допомогу дітям, то, зокрема, зменшення фінансування на допомогу дітям в обласних, спеціалізованих закладах унеможливлює надання кардіохірургічної допомоги. Той обсяг фінансування, що передбачається на надання хірургічного пакету допомоги, не дає можливості проводити складні реконструктивні операції дітям з вадами серця. Це призведе до зменшення обсягу цих операцій, відповідно й до зростання дитячої смертності. А Україна належить до тих країн, які надають гарну допомогу дітям з вродженими вадами серця”, — розповіла Микичак.

Вона зазначила, що є низка дитячих лікарень, і майже в кожній області є один такий медзаклад, де зниження фінансування порівняно з 2019 роком становить практично від 20 до 50%.

“Це призведе до звільнення великої кількості працівників. Щоб знайти один мільйон гривень для бюджету кожного нашого медичного закладу, необхідно скоротити 15 медпрацівників, якщо бракує 10 мільйонів, то це скорочення 150 працівників”, — зазначила заступник міністра.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов зупинив не медреформу, він зупинив масове звільнення лікарів

Так, за її даними, у Вінницькій області обсяги фінансування загалом по спеціалізованих медичних закладах зменшилося приблизно на 220 млн у порівнянні з минулим роком.

“Якщо ми візьмемо гірські території, там має бути передбачено 25% доплат медпрацівникам, власне, за статус гірських територій. Обсяги фінансування в Міжгірському районі (у Закарпатській області - ред.) становлять до 30%. Якщо ж говорити про фінансування госпіталів інвалідів воєн — це також суттєве обмеження, тому що в них є дуже складний напрям роботи — реабілітація учасників війни. У Запорізькому госпіталі ветеранів на 35% знижується фінансування за програмою медичних гарантій, і дофінансування потрібно на рівні 8 млн”, — повідомила Микичак.

Також у Кіровоградській обласній дитячій лікарні, з її слів, потрібно дофінансування на рівні 15 млн грн.

Ще одним недофінансованим сектором є хоспіси. У МОЗ стверджують, що допомоги потребує кожен хоспіс в Україні.

“Недофінансування хоспісної паліативної допомоги. Зокрема, у Волинській області недофінансування становить 75%, потреба в дофінансуванні 6 млн грн”, — розповіла міністр.

Вона підкреслила, що є й дуже успішні лікарні, які отримують плюс 100 млн до фінансування, проте мета міністерства - забезпечити рівним покриттям фінансування усі медзаклади регіонів.

Нагадаємо, що очільник уряду Шмигаль доручив голові МОЗ Степанову зайнятись змінами до медреформи.

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