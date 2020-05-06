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Степанов зупинив не медреформу, він зупинив масове звільнення лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Медична реформа потребує корекції й очільник МОЗ Максим Степанов став першим міністром, який набрався сміливості це визнати. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявив політичний експерт Тарас Семенюк, передає УНН.

Степанов зупинив не медреформу, він зупинив масове звільнення лікарів

“Ситуація, яка точиться зараз навколо МОЗ та медичної реформи каже про одне: реформа потребує корекції. Чому? Виклики часу. І Степанов — перший міністр, який набрався сміливості це признати. Мова не йде про зупинку реформи, але коригування в напрямку покращення, оцінюючи зміни які вносить пандемія в життя всього світу”, — написав політолог.

За його словами, інструменти, які закладали в медичну реформу команда Уляни Супрун мали ефект, але зараз потрібно шукати свій шлях з оглядкою на власні фінансові сили та запити суспільства.

“Україні слід свій формат реформи випрацьовувати, не копіювати чужі, але й не забувати за успішні кейси. Треба пропонувати власне бачення цієї проблеми й способів її вирішення. Вочевидь, новий міністр це бачення має, а його заяви щодо недопущення звільнення медиків та закриття лікарень знайдуть підтримку в більшості самих лікарів, й більшості українців. Оскільки закриття лікарень — це точно не в інтересах суспільства”, — вважає експерт.

Він також зазначив, що подальше реформування залежить від того, як нова команда МОЗ буде втілювати своє бачення у життя.

“Тепер важливо побачити, як це нове переосмислення буде впроваджуватися в реальність. Наскільки новій команді МОЗу вистачить ресурсів та наполегливості у досягненні заявлених цілей. Адже, 11 млрд гривень, які необхідні для медичної галузі, і про які казав Степанов, ще треба десь знайти. А потім ще й ефективно їх витратити”, — підсумував Семенюк.

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