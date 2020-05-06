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Степанов остановил не медреформу, он остановил массовое увольнение врачей

Киев • УНН

 • 43768 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Медицинская реформа требует коррекции и глава Минздрава Максим Степанов стал первым министром, который набрался смелости это признать. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил политический эксперт Тарас Семенюк, передает УНН.

Степанов остановил не медреформу, он остановил массовое увольнение врачей

"Ситуация, которая идет сейчас вокруг Министерства здравоохранения и медицинской реформы говорит об одном: реформа нуждается в коррекции. Почему? Вызовы времени. И Степанов - первый министр, который набрался смелости это признать. Речь не идет об остановке реформы, но корректировки в направлении улучшения, оценивая изменения, которые вносит пандемия в жизни всего мира", - написал политолог.

По его словам, инструменты, которые закладывала в медицинскую реформу команда Ульяны Супрун имели эффект, но сейчас нужно искать свой путь с оглядкой на собственные финансовые силы и запросы общества.

"Украине следует свой формат реформы вырабатывать, не копировать чужие, но и не забывать об успешных кейсах. Надо предлагать свое видение этой проблемы и способов ее решения. Очевидно, новый министр это видение имеет, а его заявления по недопущению увольнения медиков и закрытия больниц найдут поддержку у большинства самих врачей, и большинства украинцев. Поскольку закрытие больниц - это точно не в интересах общества", - считает эксперт.

Он также отметил, что дальнейшее реформирование зависит от того, как новая команда Минздрава будет воплощать свое видение в жизнь.

"Теперь важно увидеть, как это новое переосмысление будет внедряться в реальность. Насколько новой команде Минздрава хватит ресурсов и настойчивости в достижении заявленных целей. Ведь 11 млрд гривен, которые необходимы для медицинской отрасли, и о которых говорил Степанов, еще надо где-то найти. А потом еще и эффективно их потратить", - подытожил Семенюк.

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