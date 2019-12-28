Аптеки проверят на наличие запрещенных препаратов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерство охраны здоровья проводит проверку серии препаратов, которые вероятно привели к тяжелым побочным реакциям у пациентов. Эти лекарственные средства запрещены, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.
Так, в городе Каменское в Днепропетровской области пострадало семь пациентов вероятно вследствие применения лекарственного средства "Дипрофол". МОЗ Украины 20 декабря создало Комиссию по проверке серьезных побочных реакций после применения препарата.
В ходе экстренного заседания Комиссии Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Государственным предприятием "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" было сообщено о фактах обнаружения случаев тяжелых побочных реакций (в том числе с летальным исходом) после применения вероятно лекарственного средства "Дипрофол" и других лекарственных средств, которые применялись во время и после хирургического вмешательства пациентам.
По состоянию на 28 декабря 2019 года продолжается усиленный фармаконадзор Государственным экспертным центром МЗ Украины и изучения карт сообщений, представленных лечебно-профилактическими учреждениями, где произошли события. Глядя на это Гослекслужба запретила ряд препаратов.
Уполномоченному лаборатории поручено провести сравнительный лабораторный анализ архивных образцов производителя лекарственных средств "Дипрофол" 1%, 2% и образцов, изъятых у Коммунального некоммерческого предприятия Каменского городского совета "Городская больница № 9" (поручение от 21.12.2019 № 9601-002.2. 1/002.0/17-19), образцов, изъятых у Коммунального некоммерческого предприятия "Винницкая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (поручение от 21.12.2019 № 9596-002.2.1/002.0/17-19).
На сегодня Гослекслужба изъяла образцы этих лекарственных средств непосредственно из аптек и аптечных пунктов, где пациенты могли их приобрести, и последовала цепь их поставки. По распоряжению Гослекслужбы подчиненными лабораториями продолжается контроль качества указанных лекарственных средств.
По результатам полученных данных лабораторного контроля Министерством здравоохранения Украины будет инициировано решение о проведении проверки соблюдения лицензионных условий по медицинской практике.
Напомним, на этой неделе в Украину доставили 363 400 доз вакцин против кори, краснухи и паротита.