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В Україну прибуло понад 360 тис. доз вакцини від кору, паротиту та краснухи

В Україну прибуло понад 360 тис. доз вакцини від кору, паротиту та краснухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Цього тижня в Україну доставили 363 400 доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Цього тижня в Україну на замовлення Міністерства охорони здоров'я приїхало 363 400 доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту. Вакцини були закуплені за кошт державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)", - йдеться у повідомленні.

Так, цього тижня прибула остання партія доз вакцин КПК “Пріорикс” бельгійського виробництва GSK (GlaxoSmithKline) у цьому році. Їх якнайшвидше направлять у регіони. Вакцина “Пріорикс” прекваліфікована ВООЗ. Ця процедура передбачає, що препарат відповідає найвищим європейським оцінкам якості.

Зазначається, що всього цього року Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) доставлено 1,7 млн вакцин проти кору, краснухи та паротиту.

"Ця партія вакцин дозволить продовжити планові щеплення діткам на 12 місяці життя та шестирічок. Також вакцини будуть використовуватись для реагування на спалах кору, який триває в Україні з 2017 року", - розповіла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Щеплення можна отримати безоплатно у державних закладах охорони здоров’я або приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров’я України. Безоплатно щепитися можуть усі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

За інформацією МОЗ, з початку року на кір в Україні захворіли більше 57 000 людей. З початку спалаху, що триває з 2017 року, внаслідок хвороби померла 41 людина, включаючи 25 дітей. Для того, щоб вірус не розповсюджувався, щепленням мають бути захищені більше 95% людей.

Нагадаємо, у 2018 році від кору у світі померло 142,3 тисяч людей, більшість з яких — діти до п’яти років.

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