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В Украину прибыло более 360 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи

В Украину прибыло более 360 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи

Киев  •  УНН

 • 13899 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На этой неделе в Украину доставили 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"На этой неделе в Украину по заказу Министерства здравоохранения приехало 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита. Вакцины были закуплены за счет государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)", - говорится в сообщении.

Так, на этой неделе прибыла последняя партия доз вакцин КПК "Приорикс" бельгийского производства GSK (GlaxoSmithKline) в этом году. Их как можно быстрее направят в регионы. Вакцина "Приорикс" преквалифицирована ВОЗ. Эта процедура предполагает, что препарат соответствует самым высоким европейским оценкам качества.

Отмечается, что всего в этом году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) доставлено 1,7 млн вакцин против кори, краснухи и паротита.

"Эта партия вакцин позволит продолжить плановые прививки детям на 12 месяце жизни и шестилеток. Также вакцины будут использоваться для реагирования на вспышку кори, которая проходит в Украине с 2017 года", - рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Прививки можно получить бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения или частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.

По информации Минздрава, с начала года корью в Украине заболели более 57 000 человек. С начала вспышки, продолжающейся с 2017 года, в результате болезни умер 41 человек, включая 25 детей. Для того, чтобы вирус не распространялся, прививкой должны быть защищены более 95% людей.

Напомним, в 2018 году от кори в мире умерло 142 300 человек, большинство из которых - дети до пяти лет.

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