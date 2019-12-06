ВООЗ: Минулого року від кору у світі померло понад 140 тисяч людей

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У 2018 році від кору у світі померло 142,3 тисяч людей, більшість з яких — діти до п’яти років. Такі нові оцінки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Центрів з контролю та профілактики захворювань у США були оприлюднені в четвер, 5 грудня. Це — на 18 тисяч більше, ніж роком раніше, хоча й значно менше, ніж у 2000 році, коли від цієї хвороби у світі померли 535 тисяч людей, повідомляє DW, передає УНН.