ВООЗ: четверо з п'яти підлітків в світі дуже мало рухаються

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сучасні підлітки в усьому світі дуже мало рухаються, особливо ця проблема зачіпає дівчаток, лише близько 15 відсотків яких досягають необхідного рівня щоденної фізичної активності. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.