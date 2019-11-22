ВООЗ: четверо з п'яти підлітків в світі дуже мало рухаються
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сучасні підлітки в усьому світі дуже мало рухаються, особливо ця проблема зачіпає дівчаток, лише близько 15 відсотків яких досягають необхідного рівня щоденної фізичної активності. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Четверо з п'яти підлітків рухаються недостатньо, стверджується в дослідженні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), опублікованому в п'ятницю, 22 листопада, в спеціалізованому науковому журналі The Lancet.
Дані ВООЗ ґрунтуються на опитуваннях 1,6 мільйона школярів у віці від 11 до 17 років в 146 країнах, які проводилися в період з 2001 по 2016 рік. Згідно з цим дослідженням, в Німеччині 79,7 відсотка хлопчиків і 87,9 відсотка дівчат ведуть недостатньо активний спосіб життя.
У дослідженні не називаються чіткі причини для такої поведінки підлітків, проте, на думку вчених, до зниження фізичної активності могла привести "електронна революція", яка змінила "руховий стереотип підлітків". В результаті вони схиляються до малорухомості і сидячого способу життя.
Крім того, в деяких країнах на поведінку підлітків сильно впливає ситуація з безпекою. "Існують місця, де стає все небезпечніше знаходитися на вулиці і бути там активними. Якщо зовні небезпечно, то підлітки починають рідше ходити в школу пішки або менше кататися на велосипедах", - говорить Ліан Райлі, яка брала участь в роботі над дослідженням.
Згідно рекомендація ВООЗ, діти і підлітки від 5 до 17 років повинні бути активними як мінімум 60 хвилин в день, причому всі, що понад цього, йде на користь здоров'ю. Дорослі від 18 до 64 років повинні бути фізично активними мінімум 150 хвилин в тиждень або в якості альтернативи як мінімум 75 хвилин в тиждень займатися спортом.
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