Спалах кору в Самоа забрав життя 50 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Півсотні дітей померли в Самоа в результаті загострення спалаху кору. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
У понеділок уряд Самоа заявив, що протягом минулого дня від спалаху кору померло п'ятеро дітей, у результаті чого кількість загиблих в результаті епідемії перевищила 50.
Минулого місяця Самоа оголосила надзвичайний стан в країні і зобов'язала зробити щеплення всім 200 тисячам осіб, які проживають в південній частині тихоокеанської острівної держави. Уряд закрив усі школи і заборонив дітям відвідувати громадські заходи.
Всього з кінця жовтня в результаті спалаху захворювання загинуло 53 людини, в тому числі один дорослий і двоє підлітків. Більшість померлих були немовлята і маленькі діти, в тому числі 23 дитини у віці до 1 року і 25 дітей у віці від 1 до 4 років.
Нагадаємо, у квітні Україна очолювала антирейтинг ВООЗ за захворюваністю на кір.