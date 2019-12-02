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Спалах кору в Самоа забрав життя 50 дітей

Спалах кору в Самоа забрав життя 50 дітей

Київ • УНН

 • 15973 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Півсотні дітей померли в Самоа в результаті загострення спалаху кору. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

У понеділок уряд Самоа заявив, що протягом минулого дня від спалаху кору померло п'ятеро дітей, у результаті чого кількість загиблих в результаті епідемії перевищила 50.

Минулого місяця Самоа оголосила надзвичайний стан в країні і зобов'язала зробити щеплення всім 200 тисячам осіб, які проживають в південній частині тихоокеанської острівної держави. Уряд закрив усі школи і заборонив дітям відвідувати громадські заходи.

Всього з кінця жовтня в результаті спалаху захворювання загинуло 53 людини, в тому числі один дорослий і двоє підлітків. Більшість померлих були немовлята і маленькі діти, в тому числі 23 дитини у віці до 1 року і 25 дітей у віці від 1 до 4 років.

Нагадаємо, у квітні Україна очолювала антирейтинг ВООЗ за захворюваністю на кір.

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