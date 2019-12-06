ВОЗ: В прошлом году от кори в мире умерло более 140 тысяч человек

По сравнению с 2017 годом количество случаев заболевания корью в мире в прошлом году существенно возросло. Тенденция к росту наблюдается в этом году. По данным ВОЗ, в течение 11-ти с половиной месяцев 2019 года во всем мире было зарегистрировано более 413 тысяч случаев заболевания, тогда как годом ранее за этот период — более 353 тысяч. Однако эти цифры показывают лишь количество официально зафиксированных случаев заболевания — на самом деле количество инфицированных значительно выше, отмечают в ВОЗ. По расчетам организации, в прошлом году количество случаев заболевания в мире могла превысить 9,7 миллиона, а годом ранее — 7,5 миллиона.

Только в Демократической Республике Конго этого года зафиксировано 250 тысяч случаев заболевания. Примерно половина всех новых вспышек кори в прошлом году зарегистрировано в ДРК, Либерии, Мадагаскаре, Сомали и в Украине.

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По данным ВОЗ и UNISEF, уровень вакцинации против кори во всем мире с 1999 году не растет. Для полной защиты от болезни необходимы две вакцины. По оценкам исследователей по всему миру 19 млн детей не получили первой дозы вакцины в 2018 году. Первую вакцину получили около 86 процентов детей во всем мире, а вторую — менее 70 процентов. Для предотвращения вспышек кори уровень вакцинации должен составлять не менее 95 процентов.

“Совершенно неприемлемое количество детей, что за последний год умерли от этой болезни, которой можно помешать, свидетельствует о большой угрозе, которую вспышки кори представляют для детей во всем мире”, — заявила исполнительный директор UNISEF Генриетта Форе.

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В Украине за первые восемь месяцев этого года корью заболели более 57 тысяч человек, сообщило в августе министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья. Всего с лета 2017 года на корью в Украине заболели более 115 тысяч человек, 41 человек умер от болезни.