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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 8001 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103566 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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ВОЗ: В прошлом году от кори в мире умерло более 140 тысяч человек

ВОЗ: В прошлом году от кори в мире умерло более 140 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 52852 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В 2018 году от кори в мире умерло 142 300 человек, большинство из которых - дети до пяти лет. Такие новые оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США были обнародованы в четверг, 5 декабря. Это - на 18 тысяч больше, чем годом ранее, хотя и значительно меньше, чем в 2000 году, когда от этой болезни в мире умерли 535 тысяч человек, сообщает DW, передает УНН.

По сравнению с 2017 годом количество случаев заболевания корью в мире в прошлом году существенно возросло. Тенденция к росту наблюдается в этом году. По данным ВОЗ, в течение 11-ти с половиной месяцев 2019 года во всем мире было зарегистрировано более 413 тысяч случаев заболевания, тогда как годом ранее за этот период — более 353 тысяч. Однако эти цифры показывают лишь количество официально зафиксированных случаев заболевания — на самом деле количество инфицированных значительно выше, отмечают в ВОЗ. По расчетам организации, в прошлом году количество случаев заболевания в мире могла превысить 9,7 миллиона, а годом ранее — 7,5 миллиона.

Только в Демократической Республике Конго этого года зафиксировано 250 тысяч случаев заболевания. Примерно половина всех новых вспышек кори в прошлом году зарегистрировано в ДРК, Либерии, Мадагаскаре, Сомали и в Украине.

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По данным ВОЗ и UNISEF, уровень вакцинации против кори во всем мире с 1999 году не растет. Для полной защиты от болезни необходимы две вакцины. По оценкам исследователей по всему миру 19 млн детей не получили первой дозы вакцины в 2018 году. Первую вакцину получили около 86 процентов детей во всем мире, а вторую — менее 70 процентов. Для предотвращения вспышек кори уровень вакцинации должен составлять не менее 95 процентов.

“Совершенно неприемлемое количество детей, что за последний год умерли от этой болезни, которой можно помешать, свидетельствует о большой угрозе, которую вспышки кори представляют для детей во всем мире”, — заявила исполнительный директор UNISEF Генриетта Форе.

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В Украине за первые восемь месяцев этого года корью заболели более 57 тысяч человек, сообщило в августе министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья. Всего с лета 2017 года на корью в Украине заболели более 115 тысяч человек, 41 человек умер от болезни.

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