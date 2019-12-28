Аптеки перевірять на наявність заборонених препаратів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я проводить перевірку серії препаратів, які ймовірно призвели до тяжких побічних реакцій у пацієнтів. Ці лікарські засоби заборонено, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.
Так, у місті Кам’янське на Дніпропетровщині постраждало сім пацієнтів ймовірно внаслідок застосування лікарського засобу "Дипрофол". МОЗ України 20 грудня створило Комісію з перевірки серйозних побічних реакцій після застосування препарату.
В ході екстреного засідання Комісії Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" було повідомлено про факти виявлення випадків тяжких побічних реакцій (в тому числі з летальними наслідками) після застосування ймовірно лікарського засобу "Дипрофол" та інших лікарських засобів, що застосовувались під час та після проведення хірургічного втручання пацієнтам.
Станом на 28 грудня 2019 року триває посилений фармаконагляд Державним експертним Центром МОЗ України та вивчення карт повідомлень, поданих лікувально-профілактичними закладами, де стались події. Зважаючи на це Держлікслужба заборонила низку препаратів.
Уповноваженій лабораторії доручено провести порівняльний лабораторний аналіз архівних зразків виробника лікарських засобів "Дипрофол" 1%, 2% та зразків, вилучених у Комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради "Міська лікарня № 9" (доручення від 21.12.2019 № 9601-002.2.1/002.0/17-19), зразків, вилучених у Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" (доручення від 21.12.2019 № 9596-002.2.1/002.0/17-19).
Станом на сьогодні Держлікслужба вилучила зразки цих лікарських засобів безпосередньо з аптек та аптечних пунктів, де пацієнти могли їх придбати, та прослідкувала ланцюг їх постачання. За розпорядженнями Держлікслужби підпорядкованими лабораторіями триває контроль якості таких лікарських засобів.
За результатами отриманих даних лабораторного контролю Міністерством охорони здоров’я України буде ініційовано рішення щодо проведення перевірки дотримання ліцензійних умов з медичної практики.
Нагадаємо, цього тижня в Україну доставили 363 400 доз вакцин проти кору, краснухи та паротиту.