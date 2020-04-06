Минздрав: протокол лечения коронавирусной инфекции расширят

“Группа врачей, которые работают над протоколом, продолжают рассматривать различные варианты и следят за тем, что происходит в мире. Я думаю, что на этой неделе он будет еще дополнен соответствующими лекарственными средствами, схемами лечения”, — сказал министр.

Степанов отметил, что в создании протокола лечения случаев COVID-19 участвовали специалисты из разных областей медицины, в частности, реаниматологи, кардиологи.

“Взяли протоколы стран Европейского союза, США, Китая и создали тот протокол лечения, который мы все видели и который был утвержден моему приказу. Сейчас в мире не существует ни одного препарата, в котором были бы показания к COVID-19. Все это только доказательная современная медицина”, — сказал Степанов.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения для больных COVID-19.

Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.