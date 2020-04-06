МОЗ: протокол лікування коронавірусної інфекції розширять

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Затверджений Міністерством охорони здоров’я України державний протокол лікування хворих на спричинене коронавірусом захворювання COVID-19 найближчим часом буде розширений переліком нових лікарських препаратів. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “1+1”, передає УНН.

“Група лікарів, які працюють над протоколом, продовжують розглядати різні варіанти і слідкують за тим, що відбувається у світі. Я думаю, що на цьому тижні він буде ще доповнений відповідними лікарськими засобами, схемами лікування”, — сказав міністр.

Степанов зазначив, що в створенні протоколу лікування випадків COVID-19 брали участь фахівці з різних галузей медицини, зокрема, реаніматологи, кардіологи.

“Взяли протоколи країн Європейського союзу, Сполучених Штатів, Китаю і створили той протокол лікування, який ми всі бачили і який був затверджений моїм наказом. Наразі у світі не існує жодного препарату, в якому були б покази до COVID-19. Все це лише доказова сучасна медицина”, — сказав Степанов.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров’я затвердило єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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