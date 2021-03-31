Минздрав прогнозирует рост количества больных ковидом в течение ближайшей недели-двух

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство здравоохранения прогнозирует рост в Украине количества больных коронавирусной болезнью и количества госпитализаций в течение ближайшей недели-двух. Об этом сказал министр здравоохранения Украины максим Степанов во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Ситуация остается достаточно напряженной, мы прогнозируем рост количества больных, как следствие - количества госпитализаций в течение не менее ближайшей недели-двух", - сказал Степанов.

Детали

По словам министра, адаптивный карантин, который сегодня действует в стране - это лучшая стратегия, которая неоднократно показала свою эффективность.

Он напомнил, что на сегодня в Украине 11 регионов находятся в "красном" уровне эпидопасности, из которых в трех регионах Минздрав видит стабилизацию и улучшение ситуации.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,674 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 30 марта, - 11,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем.

Украинские Национальные Новости

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