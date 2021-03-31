Минздрав прогнозирует рост количества больных ковидом в течение ближайшей недели-двух
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство здравоохранения прогнозирует рост в Украине количества больных коронавирусной болезнью и количества госпитализаций в течение ближайшей недели-двух. Об этом сказал министр здравоохранения Украины максим Степанов во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Ситуация остается достаточно напряженной, мы прогнозируем рост количества больных, как следствие - количества госпитализаций в течение не менее ближайшей недели-двух", - сказал Степанов.
Детали
По словам министра, адаптивный карантин, который сегодня действует в стране - это лучшая стратегия, которая неоднократно показала свою эффективность.
Он напомнил, что на сегодня в Украине 11 регионов находятся в "красном" уровне эпидопасности, из которых в трех регионах Минздрав видит стабилизацию и улучшение ситуации.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,674 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 30 марта, - 11,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем.