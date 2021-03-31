МОЗ прогнозує зростання кількості хворих на ковід протягом найближчого тижня-двох
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я прогнозує зростання в Україні кількості хворих на коронавірусну хворобу та кількості госпіталізацій протягом найближчого тижня-двох. Про це сказав міністр охорони здоров’я України максим Степанов під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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"Ситуація залишається достатньо напруженою, ми прогнозуємо зростання кількості хворих, як наслідок – кількості госпіталізацій протягом щонайменше найближчого тижня-двох", - сказав Степанов.
Деталі
Зі слів міністра, адаптивний карантин, який на сьогодні діє в країні – це найкраща стратегія, яка неодноразово показала свою ефективність.
Він нагадав, що на сьогодні в Україні 11 регіонів перебувають у "червоному" рівні епіднебезпеки, з яких у трьох регіонах МОЗ бачить стабілізацію і покращення ситуації.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,674 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 30 березня, - 11,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем.