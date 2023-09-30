Минздрав о перечне годных к службе в военное время: есть пункты, которые можно еще раз проработать с Минобороны

Цитата

«Когда мы говорим о соответствующем нормировании со стороны Министерства обороны Украины, то последние изменения учитывали современные тенденции медицины. К примеру, мы уже понимаем, что ВИЧ-инфекция является уже абсолютно контролируемым инфекционным заболеванием. Это означает, что человек, который имеет доступ к антиретровирусной терапии, имеет неопределяемый уровень вирусной нагрузки и может жить такой же жизнью, и так же может в тылу обеспечивать функцию защиты, помощи, и так же находиться в ВСУ», - рассказал Кузин.

Он отметил, что то же самое касается клинически излечимого туберкулеза, когда пациент после перенесенного туберкулеза возвращается к своей нормальной жизни.

«Поэтому такие случаи были отнесены в этом проекте приказа и в этом приказе, который был подписан, к такой категории, когда пригодность определяется индивидуально. Действительно, на самом деле сейчас мы должны, наверное, еще раз проработать с Министерством обороны для того, чтобы выяснить определенные предпосылки, когда принимается финальное решение. Потому что для некоторых пациентов критически важно обеспечить доступ к лекарствам», - сказал Кузин.

Он отметил, что по сути такие люди могут быть в тылу, обеспечивать какую-то поддержку, но на передовой они не могут быть, потому что там может не быть физического доступа к тем или иным лекарствам.

«Поэтому я думаю, что эта дискуссия будет продолжаться, потому что мы так же получаем определенное количество запросов, и от Омбудсмена также. И все эти запросы будем прорабатывать», - сказал Кузин.

Дополнение

Министерство обороны приняло приказ об изменениях в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Соответствующий приказ №490 вступил в силу 25 августа.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец намекнул, что "ограниченно годных" граждан после проверок ВВК не будет, будут только годные или непригодные.