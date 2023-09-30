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МОЗ про перелік придатних до служби у воєнний час: є пункти, які можна ще раз пропрацювати з Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я не виключає додаткового опрацювання з Міністерством оборони переліку придатних до служби у воєнний час, щоб з'ясувати певні передумови, коли приймається фінальне рішення щодо людини, наприклад, яка має клінічно вилікуваний туберкульоз та залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій. Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Цитата

«Коли ми кажемо про відповідне нормування з боку Міністерства оборони України, то останні зміни враховували сучасні тенденції медицини. До прикладу, ми вже розуміємо, що ВІЛ-інфекція є вже абсолютно контрольованим інфекційним захворюванням. Це означає, що людина, яка має доступ до антиретровірусної терапії, має невизначальний рівень вірусного навантаження та може жити таким самим життям, й так само може в тилу забезпечувати функцію захисту, допомоги, й так само перебувати в ЗСУ», - розповів Кузін.

Він зазначив, що те ж саме стосується клінічно виліковного туберкульозу, коли пацієнт після перенесеного туберкульозу повертається до свого нормального життя.

«Тому такі випадки були віднесені в цьому проекті наказу і в цьому наказі, який був підписаний, до такої категорії, коли придатність визначається індивідуально. Дійсно, насправді зараз ми маємо, напевно, ще раз пропрацювати з Міністерством оборони для того, щоб з'ясувати певні передумови, коли приймається фінальне рішення. Тому що для деяких пацієнтів критично важливо забезпечити доступ до ліків», - сказав Кузін.

Він зазначив, що по суті такі люди можуть бути в тилу, забезпечувати якусь підтримку, але на передовій вони не можуть бути, тому що там може не бути фізичного доступу до тих чи інших ліків.

«Тому я думаю, що ця дискусія буде продовжуватися, тому що ми так само отримуємо певну кількість запитів, і від Омбудсмена також. І всі ці запити будемо опрацьовувати», - сказав Кузін.

Доповнення

Міністерство оборони ухвалило наказ про зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Відповідний наказ №490 набув чинності 25 серпня.

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець натякнув, що "обмежено придатних" громадян після перевірок ВЛК не буде, будуть лише придатні або непридатні.

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