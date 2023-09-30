МОЗ про перелік придатних до служби у воєнний час: є пункти, які можна ще раз пропрацювати з Міноборони

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«Коли ми кажемо про відповідне нормування з боку Міністерства оборони України, то останні зміни враховували сучасні тенденції медицини. До прикладу, ми вже розуміємо, що ВІЛ-інфекція є вже абсолютно контрольованим інфекційним захворюванням. Це означає, що людина, яка має доступ до антиретровірусної терапії, має невизначальний рівень вірусного навантаження та може жити таким самим життям, й так само може в тилу забезпечувати функцію захисту, допомоги, й так само перебувати в ЗСУ», - розповів Кузін.

Він зазначив, що те ж саме стосується клінічно виліковного туберкульозу, коли пацієнт після перенесеного туберкульозу повертається до свого нормального життя.

«Тому такі випадки були віднесені в цьому проекті наказу і в цьому наказі, який був підписаний, до такої категорії, коли придатність визначається індивідуально. Дійсно, насправді зараз ми маємо, напевно, ще раз пропрацювати з Міністерством оборони для того, щоб з'ясувати певні передумови, коли приймається фінальне рішення. Тому що для деяких пацієнтів критично важливо забезпечити доступ до ліків», - сказав Кузін.

Він зазначив, що по суті такі люди можуть бути в тилу, забезпечувати якусь підтримку, але на передовій вони не можуть бути, тому що там може не бути фізичного доступу до тих чи інших ліків.

«Тому я думаю, що ця дискусія буде продовжуватися, тому що ми так само отримуємо певну кількість запитів, і від Омбудсмена також. І всі ці запити будемо опрацьовувати», - сказав Кузін.

Доповнення

Міністерство оборони ухвалило наказ про зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Відповідний наказ №490 набув чинності 25 серпня.

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець натякнув, що "обмежено придатних" громадян після перевірок ВЛК не буде, будуть лише придатні або непридатні.