Минздрав об активных темпах вакцинации: в Украине уже использовали почти всю вакцину AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Пункты прививки в Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca, предназначенную для первой дозы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.
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"По состоянию на 12 мая 2021 года в пунктах прививок по всей Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca (Covishield и SKBio) против COVID-19, предназначенную для иммунизации первой дозой. Часть этой вакцины (всего 26 тыс. доз) зарезервировано для введения второй дозы тем пациентам, прививание которых началось с 24 февраля", - сообщили в министерстве.
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Детали
Вакцина для первой дозы закончилась в пунктах прививки Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева. Вакцинация первой дозой в пунктах прививок этих областей восстановится после получения новой партии вакцины, добавляют в Минздраве.
"Сейчас продолжается иммунизация против COVID-19 мобильными бригадами, которые используют другие препараты - CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Ими прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников операции Объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников", - отметили в пресс-службе.
Дополнение
Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, мощности украинской медицинской системы пока рассчитаны на 10 млн прививок в месяц.
Справка
Всего с начала кампании по вакцинации, по состоянию на 12 мая, проведено 904 933 прививок.
В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. AstraZeneca-SKBio и 117 тыс. доз Comirnaty/Pfizer.
Дополнительно 705 тыс. доз вакцин по COVAX ожидаются уже к концу мая. Еще около 500 тыс. доз вакцины Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.