МОЗ про активні темпи вакцинації: в Україні вже використали майже всю вакцину AstraZeneca

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"Станом на 12 травня 2021 року в пунктах щеплень по всій Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти COVID-19, призначену для імунізації першою дозою. Частину цієї вакцини (загалом 26 тис. доз) зарезервовано для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого", - повідомили в міністерстві.

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Деталі

Вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва. Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей відновиться після отримання нової партії вакцини, додають в МОЗ.

"Наразі триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати - CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Ними щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників операції Об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників", - наголосили в пресслужбі.

Доповнення

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, потужності української медичної системи наразі розраховані на 10 млн щеплень на місяць.

Довідка

Усього з початку кампанії з вакцинації, станом на 12 травня, проведено 904 933 щеплень.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio та 117 тис. доз Comirnaty/Pfizer.

Додатково 705 тис. доз вакцин за COVAX очікуються вже до кінця травня. Ще близько 500 тис. доз вакцини Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні.