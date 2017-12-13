Минздрав представил "здоровую тарелку" для населения

"Население Украины страдает от ожирения, сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и тому подобное. Часто причиной этого является неправильная культура питания. Минздрав представит "здоровую тарелку", которая должна улучшить состояние здоровья украинцев. При этом новая тарелка - это не новые продукты, она адаптирована к вкусам и предпочтеням украинцев", - заявила начальник управления общественного здоровья МОЗ Украины Наталья Пивень.

Как сообщал УНН, 11 декабря вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины о новых нормах питания.

Так, калорийность питания детям и подросткам снизили в сутки на 15% в среднем. Детям советуют есть меньше сладкого (быстрых углеводов), подросткам Минздрав советует употреблять больше белков (мяса) и меньше жиров (особенно сала и масла), а также меньше углеводов - это каши, хлеб, сладости. Взрослому населению рекомендуется снизить потребление углеводов в сутки (снизили на 50 грамм), а белков (увеличили на 12 грамм) и жиров (увеличили на 15 грамм) наоборот увеличить.