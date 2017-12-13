МОЗ презентувало "здорову тарілку" для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України презентувало "тарілку здорового харчування" для населення. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"Населення України страждає від ожиріння, серцево-судинних хвороб, цукрового діабету тощо. Часто причиною цього є неправильна культура харчування. МОЗ презентує "здорову тарілку", яка має покращити стан здоров'я українців. При цьому нова тарілка - це не нові продукти, вона адаптована до смаків та вподобань українців", - заявила начальник управління громадського здоров'я МОЗ України Наталя Півень.
Як повідомляв УНН, 11 грудня набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України про нові добові норми харчування.
Так, калорійність харчування дітям і підліткам знизили на добу на 15% в середньому. Дітям радять їсти менше солодкого (швидких вуглеводів), щодо підлітків МОЗ радить вживати більше білків (м'яса) і менше жирів (особливо сала і масла), а також є менше вуглеводів - це каші, хліб, солодощі. Дорослому населенню рекомендується знизити вживання вуглеводів на добу (знизили на 50 грам), а білків (збільшили на 12 грам) і жирів (збільшили на 15 грам) навпаки збільшити.