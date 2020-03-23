Минздрав сообщил, кто может проводить экспресс-тесты на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Экспресс-тесты на коронавирус в случае подозрения на COVID-19 могут проводить только врачи определенных медицинских учреждений, работники экстренной помощи не будут проводить тест. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает УНН.
"Минздрав сообщает: экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения", - сообщили в министерстве.
Также в Минздраве рекомендовали, если есть симптомы острого респираторного заболевания, звонить своему семейному врачу.
"Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19", - добавили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки".
"То есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - пояснили в министерстве.
Напомним, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.