Минздрав сообщил, кто может проводить экспресс-тесты на коронавирус

КИЕВ. 23 марта. УНН. Экспресс-тесты на коронавирус в случае подозрения на COVID-19 могут проводить только врачи определенных медицинских учреждений, работники экстренной помощи не будут проводить тест. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает УНН.