МОЗ повідомив, хто може проводити експрес-тести на коронавірус

КИЇВ. 23 березня. УНН. Експрес-тести на коронавірус у разі підозри на COVID-19 можуть проводити лише лікарі визначених медичних закладів, працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест. Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook, передає УНН.