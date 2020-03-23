МОЗ повідомив, хто може проводити експрес-тести на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Експрес-тести на коронавірус у разі підозри на COVID-19 можуть проводити лише лікарі визначених медичних закладів, працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест. Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook, передає УНН.
"МОЗ повідомляє: експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я", - повідомили у міністерстві.
Також у МОЗ рекомендували, якщо є симптоми гострого респіраторного захворювання, телефонувати до свого сімейного лікаря.
"Екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на COVID-19", - додали у відомстві.
У МОЗ наголосили, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування".
"Тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - пояснили у міністерстві.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.