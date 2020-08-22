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Минздрав сообщил о новом рекордном количестве ИфА-тестирований за сутки в Украине

Киев • УНН

 • 13903 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине за сутки сделали 22207 ПЦР-тестов и 21153  ИФА-тестов на COVID-19, что является рекордным количеством. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН. 

Минздрав сообщил о новом рекордном количестве ИфА-тестирований за сутки в Украине

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 43 тыс. 360 тестирований. Из них 22 тыс. 207 исследований методом ПЦР, а также 21 тыс. 153 исследования методом ИФА. Если говорить об исследованиях, о нашем тестировании, то это такие рекорды - 22 тыс. 207 исследований методом ПЦР только. Вы видите, что мы каждый день увеличиваем количество тестирований и дальше стратегически мы определились, что мы идем именно этим путем. Поставили себе целью до 15 сентября, чтобы у нас уже мы вышли на количество тестирований до 30 тыс. в сутки в среднем", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в УНН сообщалось, что в Минздраве планируют до середины сентября выйти на уровень 30 тыс. ПЦР-тестов за сутки.

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