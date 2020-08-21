У МОЗ планують до середини вересня вийти на рівень 30 тис. ПЛР-тестувань на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що у них є завдання до 15 вересня вийти на рівень 30 тисяч проведених ПЛР-тестів на добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.
“У нас є завдання до 15 вересня вийти на рівень 30 тисяч проведених ПЛР-тестів на добу. Сьогодні лабораторні потужності дозволяють нам це робити”, – сказав Максим Степанов.
Зазначається, що відповідне завдання він поставив під час селекторної наради з керівниками структурних підрозділів охорони здоров’я ОДА й обласних лабораторних центрів та начальниками обласних штабів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19.
“Станом на 19 серпня лабораторіями всіх форм власності проведено 1 млн 256 тис. 698 тестувань методом ПЛР та 860 тис. 388 ІФА-тестувань. Наразі лідерами з проведення лабораторних досліджень є місто Київ і Львівська та Одеська області. Найменше досліджень проведено у Луганській (11 тис. 035), Миколаївській (17 тис. 494) та Полтавській (21 тис. 924) областях”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що також під час наради міністр охорони здоров’я наголосив, що в кожній області терміново має бути налагоджений алгоритм роботи гарячих ліній, які надаватимуть чіткі відповіді та поради людям щодо їхніх дій у разі появи симптомів коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, в Україні вже понад 100 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 106.