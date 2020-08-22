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МОЗ повідомило про нову рекордну кількість ІФА-тестувань за добу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні за добу зробили 22207 ПЛР-тестів та 21153 ІФА-тестів на COVID-19, що є рекордною кількістю. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

МОЗ повідомило про нову рекордну кількість ІФА-тестувань за добу в Україні

"За попередню добу загалом було здійснено 43 тис. 360 тестувань. З них 22 тис. 207 досліджень методом ПЛР, а також 21 тис. 153 дослідження методом ІФА. Якщо говорити про дослідження, про наше тестування, то це такі рекорди - 22 тис. 207 досліджень методом ПЛР тільки. Ви бачите, що ми кожного дня збільшуємо кількість тестувань і далі стратегічно ми визначились, що ми йдемо саме цим шляхом. Поставили собі за мету до 15 вересня, щоб у нас вже ми вийшли на кількість тестувань до 30 тис. на добу в середньому", — сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, в УНН повідомлялося, що у МОЗ планують до середини вересня вийти на рівень 30 тис. ПЛР-тестувань на добу.

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