Минздрав: проверка выявила нарушения еще в трех медицинских вузах

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66311 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81252 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83952 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108354 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100725 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104719 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111678 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Минздрав: проверка выявила нарушения еще в трех медицинских вузах

Минздрав: проверка выявила нарушения еще в трех медицинских вузах

Киев  •  УНН

 • 8999 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Проверка выявила нарушения, связанные с коррупцией, еще в трех украинских медицинских вузах, эти факты буди переданы в правоохранительные органы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает корреспондент УНН.

"Проверки еще трех университетов обнаружили проблемы, связанные с коррупцией, финансированием и не связаны с "Кроком". Эта информация передана в правоохранительные органы", - сообщил О.Линчевский.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им.Богомольца Амосова Екатерину Николаевну.

В Минздраве заявили, что отстранение ректора произошло потому, что студенты не смогли сдать лицензионный интегрированный экзамен "Крок".

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