Минздрав: проверка выявила нарушения еще в трех медицинских вузах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Проверка выявила нарушения, связанные с коррупцией, еще в трех украинских медицинских вузах, эти факты буди переданы в правоохранительные органы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает корреспондент УНН.
"Проверки еще трех университетов обнаружили проблемы, связанные с коррупцией, финансированием и не связаны с "Кроком". Эта информация передана в правоохранительные органы", - сообщил О.Линчевский.
Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им.Богомольца Амосова Екатерину Николаевну.
В Минздраве заявили, что отстранение ректора произошло потому, что студенты не смогли сдать лицензионный интегрированный экзамен "Крок".