МОЗ: перевірка виявила порушення ще у трьох медичних вишах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Перевірка виявила порушення, пов'язані з корупцією, ще в трьох українських медичних вишах, ці факти буди передані до правоохоронних органів. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, передає кореспондент УНН.
“Перевірки ще трьох університетів виявили проблеми, пов’язані з корупцією, фінансуванням та не пов’язані з „Кроком“. Ця інформація передана до правоохоронних органів”, — повідомив О.Лінчевський.
Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Амосову Катерину Миколаївну.
У МОЗ заявили, що відсторонення ректора сталося через те, що студенти не змогли скласти ліцензійний інтегрований іспит "Крок".