Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 660 (Харьков - 434), в Житомирской области - 440, в Хмельницкой область - 437, во Львовской области - 405 и город Киев - 359", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6000.