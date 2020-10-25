Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Львовской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 660 (Харьков - 434), в Житомирской области - 440, в Хмельницкой область - 437, во Львовской области - 405 и город Киев - 359", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6000.