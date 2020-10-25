МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Харківській, Житомирській, Хмельницькій, Львівській областях та в місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 – ред.) зареєстровано: у Харківській області – 660 (Харків – 434), в Житомирській області – 440, у Хмельницькій область – 437, у Львівській області – 405 та місто Київ - 359", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 25 жовтня зафіксовано вже 343 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6 тисяч.

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