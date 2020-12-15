Минздрав назвал регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано снова в Киеве и Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях", - отметил министр.
При этом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве такова:
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- Киев - 93302 (+1 559 за сутки)
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- Винницкая - 19977 (+111)
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- Волынская - 28527 (+281)
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- Днепропетровск - 49961 (+426)
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- Донецк - 30062 (+402)
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- Житомирская - 34 511 (+20)
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- Закарпатская - 26 281 (+128)
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- Запорожская - 43034 (+599)
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- Ивано-Франковск - 40875 (+107)
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- Киевская - 49335 (+291)
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- Кировоградская - 7273 (+48)
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- Луганская - 7987 (+58)
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- Львовская - 54233 (+389)
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- Николаевская - 24404 (+305)
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- Одесская - 59 113 (+830)
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- Полтавская - 30025 (+575)
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- Ровенская - 36599 (+337)
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- Сумская - 36098 (+130)
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- Тернопольская - 31 374 (+91)
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- Харьковская - 62708 (+280)
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- Херсонская - 14346 (+139)
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- Хмельницкая - 34 919 (+79)
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- Черкасская - 32 272 (+665)
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- Черновицкая - 37 080 (+191)
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- Черниговская - 24 786 (+375)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8 часов 15 декабря зафиксировано уже 909 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 522 868 человек, летальных исходов - 15 480. Суточный прирост заболевших - меньше чем 8,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки почти вдвое больше, чем количество заболевших.