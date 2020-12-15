МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована знову у Києві та Одеській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях", - зазначив міністр.
При цьому ситуація щодо захворюваності по областях та у Києві така:
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- Київ – 93 302 (+1 559 за добу)
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- Вінницька – 19 977 (+111)
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- Волинська – 28 527 (+281)
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- Дніпропетровська – 49 961 (+426)
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- Донецька – 30 062 (+402)
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- Житомирська – 34 511 (+20)
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- Закарпатська – 26 281 (+128)
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- Запорізька – 43 034 (+599)
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- Івано-Франківська – 40 875 (+107)
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- Київська – 49 335 (+291)
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- Кіровоградська – 7 273 (+48)
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- Луганська – 7 987 (+58)
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- Львівська – 54 233 (+389)
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- Миколаївська – 24 404 (+305)
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- Одеська – 59 113 (+830)
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- Полтавська – 30 025 (+575)
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- Рівненська – 36 599 (+337)
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- Сумська – 36 098 (+130)
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- Тернопільська – 31 374 (+91)
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- Харківська – 62 708 (+280)
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- Херсонська – 14 346 (+139)
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- Хмельницька – 34 919 (+79)
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- Черкаська – 32 272 (+665)
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- Чернівецька – 37 080 (+191)
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- Чернігівська – 24 786 (+375)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 15 грудня зафіксовано вже 909 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 522 868 осіб, летальних випадків – 15 480. Добовий приріст захворілих - менше ніж 8,5 тисячі, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу майже удвічі більша, ніж кількість захворілих.