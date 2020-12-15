МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях", - зазначив міністр.

При цьому ситуація щодо захворюваності по областях та у Києві така:



Київ – 93 302 (+1 559 за добу)



Вінницька – 19 977 (+111)



Волинська – 28 527 (+281)



Дніпропетровська – 49 961 (+426)



Донецька – 30 062 (+402)



Житомирська – 34 511 (+20)



Закарпатська – 26 281 (+128)



Запорізька – 43 034 (+599)



Івано-Франківська – 40 875 (+107)



Київська – 49 335 (+291)



Кіровоградська – 7 273 (+48)



Луганська – 7 987 (+58)



Львівська – 54 233 (+389)



Миколаївська – 24 404 (+305)



Одеська – 59 113 (+830)



Полтавська – 30 025 (+575)



Рівненська – 36 599 (+337)



Сумська – 36 098 (+130)



Тернопільська – 31 374 (+91)



Харківська – 62 708 (+280)



Херсонська – 14 346 (+139)



Хмельницька – 34 919 (+79)



Черкаська – 32 272 (+665)



Чернівецька – 37 080 (+191)



Чернігівська – 24 786 (+375)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 15 грудня зафіксовано вже 909 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 522 868 осіб, летальних випадків – 15 480. Добовий приріст захворілих - менше ніж 8,5 тисячі, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу майже удвічі більша, ніж кількість захворілих.