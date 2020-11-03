Минздрав: самая худшая ситуация с готовностью к ослаблению карантина - на Буковине и в Хмельницкой области

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. По состоянию на 3 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости 100 тысяч населения: в Черновицкой области - 533,5 (+), в Хмельницкой области - 454,8 (+), в Житомирской области - 445,5 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 111,5 (-), в Днепропетровской области 137,0 (+) и в Винницкой области - 167,2 (+).

Как сообщалось, в Украине на 8:30 3 ноября зафиксировано уже 411 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в почти 9 тысяч.

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