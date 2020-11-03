МОЗ: найгірша ситуація із готовністю до послаблення карантину - на Буковині та на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Станом на 3 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення: у Чернівецькій області – 533,5 (+), у Хмельницькій області – 454,8 (+), у Житомирській області – 445,5 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 111,5 (-), у Дніпропетровській області 137,0 (+) і у Вінницькій області – 167,2 (+).
Як повідомлялося, в Україні на 8:30 3 листопада зафіксовано вже 411 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у майже 9 тисяч.