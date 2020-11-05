Минздрав: для выхода на работу после выздоровления от COVID-19 не нужно предоставлять отрицательный тест

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Человек, который выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19, не должен предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста для допуска к работе. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Большое количество руководителей учреждений почему-то не допускают людей на работу после того, как врач закрыл им больничный - они требуют отрицательного ПЦР-теста. Хочу сказать, что это противоречит законодательству. Закрытие больничного может происходить по трем причинам, которые четко прописаны в стандарте медицинской помощи больным COVID-19: когда проходит 10 дней с первого дня симптомов, и в течение этих 10 дней есть три дня, в которых отсутствуют симптомы, это является основанием перевести семейному врачу больного в категорию выздоровевших и закрыть больничный. Второе - это 10 дней с момента получения положительного результата методом ПЦР, и, опять же, в течение этих 10 дней есть три дня, когда у человека отсутствуют симптомы", - рассказал Ляшко.

Также, по его словам, третий вариант закрытия больничного - это отрицательный ПЦР-тест.

"Поэтому при закрытии больничного не должно быть никакого буллинга. Мы можем спокойно допускать к коллективу людей, которые переболели...", - сказал Ляшко.

По его словам, больше всего таких исследований проведено в Харьковской области.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысяч.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наихудшей ситуацией с готовностью к ослаблению карантина.

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