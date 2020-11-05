МОЗ: для виходу на роботу після одужання від COVID-19 не потрібно надавати негативний тест

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Людина, яка одужала від коронавірусної хвороби COVID-19, не повинна надавати негативний результат ПЛР-тесту для допуску на роботу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Велика кількість керівників закладів чомусь не допускають людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний - вони вимагають негативного ПЛР-тесту. Хочу сказати, що це суперечить законодавству. Закриття лікарняного може відбуватися з трьох причин, які чітко прописані у стандарті медичної допомоги хворим на COVID-19: коли проходить 10 днів з першого дня симптомів, і впродовж цих 10 днів є три дні, у яких відсутні симптоми, це є підставою перевести сімейному лікарю хворого у категорію одужавших та закрити лікарняний. Друге - це 10 днів від моменту отримання позитивного результату методом ПЛР, і, знову ж таки, впродовж цих 10 днів є три дні, коли у людини відсутні симптоми", - розповів Ляшко.

Також, за його словами, третій варіант закриття лікарняного - це негативний ПЛР-тест.

"Тому при закритті лікарняного не повинно бути ніякого булінгу. Ми можемо спокійно допускати до колективу людей, які перехворіли…", - сказав Ляшко.

За його словами, найбільше таких досліджень проведено у Харківській області.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією із готовністю до послаблення карантину.

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