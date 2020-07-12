Языковой омбудсмен планирует в ближайшее время встретиться с Президентом и премьером

"Еще самом деле я не успел пообщаться с премьер-министром и с Президентом. Я думаю, что это у нас будет в ближайшее время. Мы спланируем такие встречи для того, чтобы у нас была одна общая карта. Потому что все-таки офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины. И я искренне надеюсь на эту поддержку", - отметил Кремень.

Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Кремень был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая менее чем через полгода после назначения уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.