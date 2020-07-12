Мовний омбудсмен планує найближчим часом зустрітися з Президентом та прем’єром

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що планує найближчим часом зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та прем’єром Денисом Шмигалем. Про це від повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Ще насправді я не встиг поспілкуватися з прем’єр-міністром і з Президентом. Я думаю, що це в нас буде вже найближчим часом. Ми сплануємо такі зустрічі для того, щоб у нас була одна спільна карта. Бо все-таки офіс Уповноваженого з захисту державної мови перебуває в структурі Кабміну України. І я щиро сподіваюся на цю підтримку”, — зазначив Кремінь.

Нагадаємо, 8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка менш ніж через пів року після призначення звільнилася у квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.

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