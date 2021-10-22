Моуринью во главе ФК "Рома" потерпел разгромное фиаско от норвежского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Норвежский ФК "Будё-Глимт" стал автором сенсационного результата в Лиге Европы. Клуб разгромил римскую "Рому", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
Главным героем матча стал Эрик Ботхейм, оформивший хет-трик (забивал на 8-й, 52 и 80 минутах). Также за победителей отличились Патрик Берг (20), Ола Сольбаккен (71) и Амаль Пеллегрино (78). Единственный гол у гостей записал на свой счет Карлес Перес (28).
Таким образом Моуринью во главе “Ромы” потерпел поражение с результатом 1:6.
Дополнение
“Буде-Глимт” вышел в лидеры группы “С” Лиги конференций (7 очков), “Рома” занимает второе место (6).