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Моурінью на чолі ФК "Рома" зазнав розгромного фіаско від норвезького клубу

Київ • УНН

 • 14501 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Норвезький ФК "Буде-Глімт" став автором сенсаційного результату в Лізі Європи. Клуб розгромив римську "Рому", повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Моурінью на чолі ФК "Рома" зазнав розгромного фіаско від норвезького клубу

Деталі

Головним героєм матчу став Ерік Ботхейм, який оформив хет-трик (забивав на 8-й, 52 і 80 хвилинах). Також за переможців відзначилися Патрік Берг (20), Ола Сольбаккен (71) і Амаль Пеллегріно (78). Єдиний гол у гостей записав на свій рахунок Карлес Перес (28).

Таким чином Моурінью на чолі "Роми" зазнав поразки із результатом 1:6.

Доповнення

"Буде-Глімт" вийшов у лідери групи "С" Ліги конференцій (7 очок), "Рома" посідає друге місце (6).

Українські Національні Новини

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