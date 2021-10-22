Моурінью на чолі ФК "Рома" зазнав розгромного фіаско від норвезького клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Норвезький ФК "Буде-Глімт" став автором сенсаційного результату в Лізі Європи. Клуб розгромив римську "Рому", повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
Головним героєм матчу став Ерік Ботхейм, який оформив хет-трик (забивав на 8-й, 52 і 80 хвилинах). Також за переможців відзначилися Патрік Берг (20), Ола Сольбаккен (71) і Амаль Пеллегріно (78). Єдиний гол у гостей записав на свій рахунок Карлес Перес (28).
Таким чином Моурінью на чолі "Роми" зазнав поразки із результатом 1:6.
Доповнення
"Буде-Глімт" вийшов у лідери групи "С" Ліги конференцій (7 очок), "Рома" посідає друге місце (6).